Ringraziamento al personale del Pronto Soccorso: "Dottori e infermieri premurosi. E anche attenzione nelle pulizie"

Riceviamo e pubblichiamo: "Venerdì ero al Pronto Soccorso di Forlì con mia madre in attesa della visita per una gastroenterite. Si leggono tante segnalazioni negative sul nostro pronto soccorso ma nelle 6 ore di attesa ho potuto notare che tutti gli infermieri, dottori e oss correvano a destra e sinistra. Sono arrivata al pronto soccorso intorno alle 7.30 e sono uscita alle 13.30. Nel frattempo mia madre ha avuto bisogno più volte di andare in bagno e non ho dovuto aspettare un attimo dal momento che suonavo il campanello. Ho notato anche la ragazza delle pulizie molto attenta nel suo lavoro bagni puliti, polvere in ogni angolo e straccio ovunque.Il medico che ha preso in carico la mia mamma nell'ambulatorio 3 e l'infermiera sono stati davvero premurosi. La confusione era tanta è vero, ma c'è anche da dire che il personale è poco e riesce a gestire tutto senza problemi. E' semplice parlare senza mai valutare il lavoro degli altri. Grazie ragazzi di tutto".