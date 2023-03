"Grande tempestività, umanità e professionalità. Grazie di cuore agli operatori del 118"

Riceviamo e pubblichiamo: "Vorrei ringraziare gli operatori del 118 e tutto lo staff del pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì che pochi giorni fa hanno assistito il mio figlio di 6 anni dopo un malore in casa. In pochi minuti l'ambulanza prima e l'auto col medico a bordo poi sono giunti a casa, scongiurando conseguenze peggiori. Hanno operato con grande tempestività, umanità e professionalità. Questi sono degli autentici angeli, che quotidianamente sono impegnati a salvare la vita delle persone. Erano considerati eroi durante il periodo della pandemia, quando tutto sembrava crollarci addosso. Non va dimenticato che lo sono tutti i giorni. Grazie di cuore, che l'amore possa abbracciare tutti voi e i vostri cari".

