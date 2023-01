Il grazie al professor Claudio Vicini e a tutta l'equipe di Otorinolaringoiatria: "Tanta sensibilità ed umanità verso pazienti e familiari"

Riceviamo e pubblichiamo

"Con la presente per ringraziare il professor Claudio Vicini, direttore della Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì, e tutto il suo staff medico ed infermieristico, per la professionalità e l’umanità dimostrate nel prendersi cura di una mia famigliare durante il suo ricovero ospedaliero avvenuto, presso l’ospedale “Morgagni - Pierantoni”, dal 22 al 24 dicembre 2022. A tutto il personale sanitario un caloroso “grazie”, perché le cure non sono fatte solo di medicinali e diagnosi, ma anche di sguardi, parole di conforto ed attenzioni. Non è davvero scontato trovare delle persone che facciano il proprio mestiere con tanta sensibilità ed umanità, non solo con il paziente, ma anche con i famigliari. Un sentito ringraziamento quindi al prof. Vicini e a tutti suoi collaboratori e collaboratrici".



Marina Borghini