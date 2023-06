La madre non c'è più, le figlie ringraziano gli operatori sanitari del reparto Medicina 4A: "L'avete accudita con amore, un'immensa umanità"

Riceviamo e pubblichiamo: "Oggi è deceduta nostra madre, Iole Fabbri al reparto Medicina 4A dell'ospedale Morgagni di Forlì. Da parte mia e di mia sorella va un ringraziamento speciale ai medici, in particolare alla dottoressa Chiara Ricci, alla quale va tutta la nostra stima, per aver dimostrato non solo grande professionalità, ma soprattutto un'immensa umanità. Un ringraziamento speciale agli infermieri, che come angeli l'hanno curata con il massimo delle attenzioni, gentilezza e garbo. Un ringraziamento speciale agli operatori socio sanitari, che l'hanno accudita e alimentata con amore. Un ringraziamento speciale a tutto il reparto e a chi ci lavora".

Elisabetta e Maria Grazia Naldini