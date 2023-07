"Ripulire il canale Ravaldino da fango ed erbacce. C'è il timore che possa esondare con piogge intense"

Riceviamo e pubblichiamo: "Come documentato fotograficamente, questo è lo stato nel quale versa il Canale di Ravaldino all'altezza di via Cadore e via Monte Pasubio. Abbiamo segnalato la problematica al Comune, perchè c'è il timore che il canale possa esondare in occasione di intense precipitazioni, come già accaduto nei primi di giugno in occasione di un nubifragio. Sarebbe necessario ripulirlo e togliere il fango. Non è il momento di discutere. Le forze politiche si uniscono per dare una risposta ai cittadini alluvionati, che guardano con preoccupazione al futuro. Intanto procedono i lavori del Consorzio di Bonifica di pulizia dei fossi nei pressi di via Del Canale e Trentola".