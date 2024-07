"Deturpato Palazzo Santucci. La writer venga a pulire il danno"

Riceviamo e pubblichiamo: "Non bastava la criminalità, lo spaccio e l'utilizzo del retro del Duomo come orinatoio pubblico. Come residente ringrazio si' il Prefetto per i controlli che stanno continuando ad essere effettuati da parte delle Forze dell'ordine in Via degli Orgogliosi, ma dato che la writer in questione si è pure firmata nel suo elogio al Padiglione Valsalva, sarebbe molto utile che la signora in questione tornasse in Via Fiorini a ripulire personalmente il danno che ha arrecato al Palazzo Santucci. Noi residenti non andiamo di certo a deturpare le abitazioni altrui! Grazie a chi continua a vigilare questa zona!".