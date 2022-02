Ripulito dalle sterpaglie l'argine del fiume Montone a Schiavonia

Gallery



Recita la segnalazione: "Sembrava un bosco in pieno centro a Forlì sul Fiume Montone in quel di Schiavonia, visto dal ponte di Schiavonia. Ripulito dalle sterpaglie e piante ora risulta essere un gran bel fiume. Non ancora finito spero perchè la parte alta necessita ancora. Ma purtroppo come si nota l'incuria delle persone esiste, abbandonati rifiuti che all'apparenza risulterebbero tossici?. Vicino ha l'immissione il canale di Via Firenze su Via Dei Mulini. Lo stesso canale che scorre su Via Firenze era stato ripulito anche grazie all'interessamento del quartiere dei Romiti.