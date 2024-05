"Rischio aggressione in Corso Garibaldi, ha provocato abbassandosi pantaloni e mutande"

Riceviamo e pubblichiamo: "Sabato sera mi trovavo poco dopo dopo la mezzanotte davanti al distributore di sigarette di corso Garibaldi con un amico. Ad un certo punto sopraggiungono due "signori" dell'est in evidente stato di alterazione, prendendoci di mira senza alcun tipo di motivo. Cercando in tutti modi di attacare briga o trovare un pretesto per venire alle mani. Ad un certo punto interviene mia moglie dicendo semplicemente "dai andiamo via e lasciamo perdere". Nel giro di pochi secondi una delle due risorse esordisce con "Porta via tua molie" e contemporaneamente si tira giù i pantaloni e mutande ed inizia ad emulare una masturbazione. Fine della storia. Forlì che brilla?".