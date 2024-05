"Ristagno di acqua nella nuova piazza di Fratta Terme"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riceviamo e pubblichiamo: "Lo scorso anno a luglio è stata inaugurata la nuova piazza di Fratta Terme ma la pompa che doveva creare il ricircolo di acqua con tanto di fontane non è mai stata messa in funzione. Continua a ristagnare acqua con nuvole di zanzare e pericolo di trasmissione malattie ma nonostante abbia scritto diverse volte al Comune di Bertinoro inviando foto, non è mai stato posto rimedio. Si parla tanto di Dengue....ovvio che se non si fa prevenzione prima di tutto evitando ristagni di acqua, si diffondono queste malattie. Mi sono giunte voci ufficiose sul fatto che c' è un problema nella centralina che dovrebbe far funzionare la pompa, ma se la pompa non si può mettere in funzione io credo che si debbano trovare al più presto soluzioni per eliminare il ristagno di acqua. Nel 2024 mi sembra inconcepibile una situazione del genere".