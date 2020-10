Ritrovato gatto tigrato zona Viale Medaglie d'Oro - Via Focaccia

Recita la segnalazione:

Abbiamo trovato un gatto maschio tigrato che si aggira da alcuni giorni nel nostro giardino in Via Focaccia. La recinzione non è adatta a trattenerlo, quindi è libero di muoversi in zona. Stiamo cercando di trattenerlo con acquia e cibo. E' certamente un gatto da appartamento, molto ben tenuto.

Nota della redazione: il segnalante non indica un recapito per essere contattato in caso di eventuale ricerca