Ritrovato il gatto di razza siberiana: ora è di nuovo nella sua abitazione

Recita la segnalazione: "Venerdì sera mi hanno rubato il mio gatto di razza siberiana. Dico rubato perché so per certo che non é scappato. Offro una ricompensa per chi possa aiutare a ritrovarlo. Magari si può incappare in annunci di vendite oppure a qualche conoscente spunta un magnifico e grosso gattone bianco e può segnalare. La sparizione è avvenuto in zona Poggio, a Forlì". Monia

AGGIORNAMENTO - Il gatto è stato ritrovato: "Me lo hanno riportato dei vicini di casa, bagnato e sporco di benzina. Ma almeno è casa".