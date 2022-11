Ritrovato il micio nero scomparso da via Somalia

Riceviamo e pubblichiamo: "Si è perso sabato 12 sera nella zona del quartiere Coriano Forlì un micio nero. Normalmente non si allontana mai da via Somalia, dove c’è un piccolo parcheggio al 22 (i giardini del condominio danno sul parcheggio). E' molto socievole e giocherellone, per questo temiamo che qualcuno nel parcheggio lo abbia caricato in macchina forse pensando fosse un randagio. E' un gatto maschio di 4 mesi, tutto nero con riga bianca sulla pancia, occhi giallo-verde e musino ancora piccolo. Prego chiunque abbia notizie di contattarmi, disponibile ricompensa".

Aggiornamento: il micio è stato ritrovato