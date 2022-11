Ritrovato il pappagallino Khalo: "Grazie ForlìToday"

Recita la segnalazione

Grazie a Forlì Today, attraverso una rete creata con un'altra famiglia del Ronco che ha perso la sua amata calopsite Dixie, ieri siamo stati contattati per andare a prendere Kahlo, il pappagallino smarrito 25 giorni fa dal centro storico. Una generosa e onesta famiglia del Ronco, composta da nonna Giovanna, la figlia Silvia e la nipotina Elena, ci ha restituito il nostro amatissimo Kahlo dimostrando un grande senso civico. Vogliamo ringraziare in modo speciale Elena, che a 10 anni avrebbe desiderato tenere con sé l'animale perché molto docile, affettuoso e canterino e invece lo ha restituito alla nostra famiglia dimostrando la sua grande educazione, il rispetto dei nostri sentimenti e quelli dei nostri figli che hanno la sua età. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno contribuito a questo lieto fine totalmente inaspettato vista la giovanissima età di Kahlo, che non ha ancora un anno di vita. Invitiamo tutti a comportarsi in questo modo, perché questa storia è la prova che la bontà umana può fare miracoli. Restiamo a disposizione per ritrovare Dixie, in caso di avvistamento di calopsiti il nostro numero di telefono è 3420408758.