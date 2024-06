"Ritrovato il pappagallo Kahlo in 26 ore grazie a ForlìToday"

Scrive il segnalante

Ringrazio questo servizio che svolge ForlìToday, evidentemente molto seguito dai cittadini, perché mi ha fatto ritrovare il mio pappagallo che per fortuna era finito nelle mani di persone davvero brave e oneste! Ringrazio anche tutti i cittadini della zona del centro storico che mi hanno aperto i loro giardini per permettermi di andare a cercarlo. Il pappagallo era a pochi metri da casa, ma senza ForliToday non l'avrei mai ritrovato! Adesso si è ricongiunto alla sua compagna. Grazie di cuore