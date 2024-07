La 5°B della Manzoni si ritrova dopo 40 anni. "Dal cielo Norberto avrà sorriso nel vederci ancora uniti"

Riceviamo e pubblichiamo: "Buon anniversario 5B! Ci siamo ritrovati a 40 anni esatti dall’esame di Quinta Elementare e l’amicizia fra noi è rimasta intatta e senza tempo, come i nostri tanti e bellissimi ricordi! Dal cielo, Norberto avrà sorriso fragorosamente nel vederci ancora riuniti e la maestra Anna Maria Berlati orgogliosamente si sarà compiaciuta nel nostro essere diventati grandi, con le nostre storie ed i nostri percorsi, tutti personalissimi ed originali.

Un grazie particolare a Tanya ed Ilenia, per il paziente e meticoloso lavoro che ci ha permesso di riunirci di nuovo. Monica e Deborah, contattateci per il prossimo appuntamento. Un immenso ringraziamento alle nostre famiglie, di ieri e di oggi, che ci hanno visti spensierati e volenterosi e che ora ci osservano come esempio da seguire".

Da sinistra, in alto Flavia, Elisa, Tatiana, Andrea, Gian Rolligo, Samantha, Christian, Marco, Tanya, Francesco, Ilenia, Francesca, Luca, Massimiliano, Cristina e Paolo.