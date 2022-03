"Sacchi di rifiuti gettati in tangenziale, ogni mattina ce ne sono di nuovi"

Recita la segnalazione

Abito ai Romiti e come molti la mattina accedo alla tangenziale di Forlì, tramite via Po. Tutte le mattine, ribadisco tutte le mattine, vedo sacchetti nuovi di rifiuti indifferenziati buttati ai margini strada lungo il raccordo o direttamente sulla tangenziale. Capita a volte che per terra, in mezzo alla carreggiata ci siano anche bottiglie di vetro. Mi chiedo chi può essere così incivile da gettare a terra i rifiuti, dalla propria auto, tutte le mattine. Sicuramente è un mio concittadino che si sveglia presto alla mattina, mi capita di percorrere la strada alle 7:00 di mattina e vedo già la sporcizia appena gettata. Risulta molto difficile fare foto a quanto segnalato in quanto in quel tratto di strada non ci si può soffermare e neanche rallentare. Mi dispiace tanta inciviltà, insegno ai miei figli il rispetto del mondo e della natura, per un futuro sostenibile e migliore. Tutte le mattine, prima di andare al lavoro, vedere questa inciviltà mi procura molto dispiacere. Non è possibile intervenire in qualche modo? Ho la speranza che se la persona che getta i rifiuti alla mattina, legge questa segnalazione, può interrogarsi e rivedere le proprie azioni