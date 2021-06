"Con una laurea e 32 anni a raccogliere i rifiuti: ho conosciuto persone belle, vere e con vite difficili. Grazie"

Le segnalazione di un cittadino:

Questo messaggio nello specifico è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici nel settore della raccolta rifiuti, a partire dagli operatori, passando per gli autisti fino ad arrivare alle "alte" sfere di chi organizza e gestisce questa complessa macchina. Scrivo di quello che ho visto e ho vissuto. Scrivo e mi rivolgo a voi per riportarvi la mia esperienza pur non sapendo se a qualcuno possa interessare. Ho lavorato come operatore della raccolta differenziata, sia nella raccolta porta a porta che nel "giro" delle ditte. Ho conosciuto delle persone belle, vere, con delle vite degne di essere chiamate tali. Vite difficili.

Ho conosciuto chi lavora di notte mentre tutti dormono. Ho conosciuto chi con il suo lavoro instancabilmente garantisce un servizio indispensabile a questa nostra bella società consumista che vomita tonnellate di rifiuti quitidianamente. Ho conosciuto chi spazza la polvere sotto il tappeto e permette l'illusione a chi crede che vada e che andrà tutto bene. Ho conosciuto chi lavora nei rifiuti, chi tutti i giorni deve avere a che fare con la puzza, il peso, la polvere, il marcio che fermenta. Ho conosciuto chi lavora sotto la pioggia incessante e sotto il sole battente.

Ho visto la fatica nei loro volti e l'amarezza nelle loro parole, la disillusione nelle loro misere paghe, la felicità di chi lo fa per la propria famiglia e questo basta a dimenticare il resto. Ho consciuto autisti che guidano più di dodici ore al giorno e operatori che si spaccano la schiena pur di tornare a casa un'ora prima. Ho parlato con loro, ho ascoltato le loro storie, ho conosciuto queste persone, e sono stato uno di loro.

Ho trentadue anni, una laurea e più di quindici anni dei più svariati lavori alle mie spalle. Ho trentadue anni ed oggi il mio accordo di tirocino da 600 euro per 38 ore settimanali si è interrotto con un messagggio di whatsapp, senza convenevoli, senza neanche un grazie per il lavoro svolto. Senza neanche arrivare alla fine dei 6 mesi previsti. Ho trentadue anni e da domani dovrò cercare un altro lavoro. Volevo ringraziare tutti voi da collega, da ex collega. Vi volevo ringraziare per tutte le ore di lavoro passate insieme. Vi volevo ringraziare da cittadino.