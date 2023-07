"In via Sarajevo erba tagliata male, non raccolta e lasciata marcire"

Recita la segnalazione: "Questa è l’immagine, scattata il 5 luglio, ad una settimana dal “taglio dell’erba” in via Sarajevo, cioè la via che collega la tangenziale al quartiere Foro Boario. Erba tagliata (male) non raccolta e lasciata marcire, immondizia venuta alla luce e non rimossa, erbacce che invadono la sede stradale, pavimentazione dissestata, segnaletica orrizzontale inesistente. Chi viene da fuori ed esce al Quartiere Foro Boario, vede questo. Forse è voluto, al fine di “preparare” il visitatore straniero a quello che lo attenderà, dal momento che l’intera città ormai versa nelle stesse condizioni: strade dissestate, segnaletica inesistente, sporcizia, rifiuti abbandonati e verde pubblico lasciato a sé stesso. E’ una situazione indegna".