"Scadente manutenzione delle aiuole e delle aree verdi in Via Togliatti"

Via Palmiro Togliatti, 36 · Cà Ossi

Recita la segnalazione

Già da diversi mesi in via PalmiroTogliatti assistiamo ad una scarsa e frettolosa manutenzione delle tanto decantate aree verdi: le foglie secche e i rami non vengono raccolti, l' erba viene tagliata e lasciata sul posto, con conseguente intasamento delle bocchette fognarie dei marciapiedi. A volte la spostano con i soffioni e finisce sulle automobili parcheggiate. Tocca a noi residenti fare pulizia dopo che gli addetti se ne sono andati. E dire che le tasse le paghiamo e salate!