Via Cerchia, 100 · Bussecchio

Recita la segnalazione: "La sera del 25 gennaio il nostro cocker Ferrè è scappato. È stato avvistato il 26 mattina in zona galliano a Forlì, ma non sono riusciti ad avvicinarlo poiché molto spaventato. È un cane docile e si spaventa facilmente. Purtroppo non ha la sua targhetta. Se lo avvistate vi chiedo di segnalarlo al più presto 3358467320". Francesca