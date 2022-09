"Sciopero non segnalato alla fermata. Ho perso una visita medica"

Recita la segnalazione: "Mi sono recata alla fermata del centro studi con l'intenzione di procedere verso Via Gorizia (linea 5+8) per una visita. Non è stato segnalato in nessuna fermata lo sciopero, non è legale. Ho perso 70 euro della visita che devo comunque pagare, per colpa loro. Ci sta fare gli scioperi ma, come nella altre città, bisogna segnalarlo bene nelle fermate in modo da avvisare i cittadini. Già ci sono un sacco di problemi con la distribuzione delle fermate e i percorsi insensati, pure questo fatto rende l'utilizzo dei trasporti pubblici una disgrazia. Facciamo qualcosa per favore, grazie".