Scomparsa la gattina Liz, "E' incinta e stiamo attendendo la cucciolata per inizio aprile"

Riceviamo e pubblichiamo: "E' scomparsa Liz. E’ una gattina di due anni esile e con con gli occhi verdi. Musetto, zampe e addome sono bianchi, mentre orecchie, schiena e coda sono tigrati sul grigio. Abita in Via primo Maggio a Forlì ed è abituata a spostarsi liberamente nella zona compresa tra Viale Bolognesi, II Giugno e Corridoni. E’ molto socievole ed è solita accompagnare i passanti muovendosi lungo i muretti delle recinzioni. Spesso miagola per attirare l'attenzione delle persone ed avere qualche carezza, non miagola perchè si è smarrita o ha bisogno di cibo. Liz vive in famiglia insieme al suo compagno ed attualmente è incinta, stiamo attendendo la cucciolata per inizio aprile (i gattini sono prenotati da tempo da amici e conoscenti). Vi chiediamo cortesemente di controllare auto, garage e cantine nel caso possa essere rimasta involontariamente imprigionata. Siamo grati a chi può fornirci informazioni 3490514226".