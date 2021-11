Via Nanni Torquato · Cà Ossi

Segnala Rina: "Scomparso nella notte del 31 ottobre, zona piscina comunale, Via Torquato nanni 28, gattino bianco e nero di appena 1anno e mezzo, con una voglia dentro l'orecchio destro, risponde al suo nome ," Eco" e alla parola "pappa". Se avvistato chiamare il 3383687004, per nulla aggressivo può tranquillamente essere preso in braccio."