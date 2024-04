"Scritte razziste in diverse zone della città"

Gallery









Riceviamo e pubblichiamo: "Si rende noto che, negli ultimi mesi, diverse scritte razziste sono state individuate su pareti, muri e edifici sia pubblici che privati in varie zone della città. Questo comportamento inaccettabile non rispecchia gli standard di rispetto e inclusione che rappresentano i valori fondamentali della nostra comunità. È evidente che l'autore (che sembra essere lo stesso) di tali atti vandalici sta ledendo non solo la proprietà, ma anche l'immagine e l'integrità della nostra città. Le autorità competenti sono state già informate".