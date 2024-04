Dopo 41 anni si ritrova la classe della scuola elementare Zaccarelli di Villanova

Si sono ritrovati 41 anni dopo gli ex alunni della scuola Elementare Zaccarelli di Villanova in una serata densa di emozioni ed abbracci al Paila Cafè a Forlì: la voglia di raccontarsi, di condividere i ricordi di quegli anni spensierati e leggeri, con qualche ruga in più sul volto ma con la stessa voglia di sorridere e divertirsi di allora e la certezza che il tempo non cancella le amicizie, con un pensiero particolare anche a chi purtroppo non c'è più. Tutto questo ha contraddistinto la reunion, tanto che i partecipanti si sono ripromessi di ripetere presto anche per poter coinvolgere coloro che questa volta per vari motivi non sono riusciti a partecipare. Hanno partecipato alla serata: Silvia Strocchi, Roberta Ricci, Gianluca Errante, Alessandra Lonzardi, Raffaella Chioccini, Gianluca Rossi, Monica Conti, Lorena Ricci, Luca Bravi, Marino Falcini, Massimiliano Staniscia, Gianni Mengozzi, Filippo Sintoni, Nicola Boccali e Raffaele Linguerri