"Bimbi a scuola alle 8,15 alle 14,15 un giorno alla settimana. Chiediamo il servizio mensa"

Recita la segnalazione: "Siamo delle mamme di bambini che frequentato la classe 4 elementare a Forlì. Ci è arrivata una comunicazione che da quest'anno la classe dei nostri figli subirà delle variazioni che, per chi come noi lavora e in genere lascia i bambini alla mensa e al post scuola, mette in grossa difficoltà. Un giorno a settimana i bambini dovranno fare dalle 8,15 alle 14,15 (nemmeno alle scuole medie fanno così tante ore) con due intervalli, nei quali il secondo che dovrebbe essere il pasto, ci chiedono di dare ai bambini frutta o verdura (in quei 10 minuti c'è anche la pausa bagno).

Noi siamo parecchio arrabbiate: non è normale che bambini delle elementari saltino il pasto (anche solo per un giorno a settimana); abbiamo provato a chiedere di allungare la mensa (per chi lavora e non ha possibilità di preparare), ma ci è stato risposto che le donne della mensa staccano alle 14 (non è colpa nostra). Crediamo che la scuola deve fare qualcosa (invece di aggravare continuamente le famiglie). Parlano tanto di mangiare bene e sano e un giorno a settimana negano il pasto. Non sappiamo più come farci sentire! Chiediamo che questi bambini abbiano diritto al pasto. Ogni giorno (potrebbero allungare l'uscita delle donne della mensa per quel giorno, che è il mercoledì)".