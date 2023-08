Pista ciclabile colorata di via Campo di Marte, un ciclista: "Ho rischiato grosso"

Gallery



Scrive Franco nella sua segnalazione: "Ho rischiato in via Campo di Marte. Per fortuna non arrivava nessun mezzo dietro di me. Un autista usciva dall auto senza guardare . Mi son trovato in un istante in mezzo alla strada per evitare di finire contro lo sportello. Parlate spesso di sicurezza, ma come si fa a fare una pista ciclabile in mezzo alla strada. Mi piacerebbe proprio conoscere il genio che ha fatto questo per conoscere le motivazioni. Ci deve scappare il morto per farlo capire a questo (tecnico)... Le ciclabili vanno bene come in viale Kennedy. Poi coloratele come volete ma non come via Campo degli svizzeri, via Campo di Marte e altre che sono pericolosamente in mezzo alla strada"