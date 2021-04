"Persona affetta da neuropatologia da vaccinare a domicilio"

Recita la segnalazioni:

Sono un medico, oggi libero professionista e in passato dipendente Inail. Ho due sorelle gemelle, una delle quali affetta da patologia neurodegenerativa e non trasportabile, l'altra gemella la assiste in tutto. Vorrei fossero messe in sicurezza. Ho segnalato al mio medico di famiglia, ma a tutt'oggi non c'è comunicazione di un'organizzazione efficiente. La gemella non malata è comunque affetta da patologia allergica, hanno 63 anni e vorrei che ci fosse un'organizzazione piu efficiente specie per le persone fragili. Naturalmete vorrei che le mie sorelle facessero il vaccino Pfizer.