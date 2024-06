Via del Partigiano: "Quel segnale di senso unico è errato e pericoloso"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Dopo 1 mese che è stato tolto il senso unico in via del partigiano per i lavori di costruzione tangenziale, vige ancora il cartello di senso unico nonostante si vede distintamente l'arrivo di altri veicoli dalla opposta direzione, cosa succede se i tanti viaggiatori che provengono dalle colline e dalla Toscana si fidano del cartello e si buttano in sorpasso senza aspettarsi un veicolo di fronte?"

Valerio