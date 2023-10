"Manca la segnaletica per lo stallo disabili dopo i lavori di asfaltatura"

Recita la segnalazione: "Nel mese di settembre sono stati eseguiti lavori di riasfaltatura delle strade e relativo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nella zona Quartiere Spazzoli Campo di Marte Benefattori, ma non risulta eseguita la segnaletica orizzontale box per disabili angolo Via Francesco La Greca e Via Eraldo Pino Marcianò (vedi foto). Ciò comporta che alcune auto parcheggino davanti alla discesa per accedere all'auto del disabile o che parcheggino all'interno del box disabili che non essendo tracciato a terra resta poco visibile con la sola segnaletica verticale".