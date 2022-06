Viale dell'Appennino · San Martino in Strada

Recita la segnalazione: "Sono anni che a San Lorenzo in Noceto ogni settimana le varie segnaletiche stradali al centro della carreggiata (vedi foto) vengono distrutte da automobilisti distratti. Dopo che sono state abbattute rimangono in queste condizioni di pericolo per settimane prima di essere sostituite".