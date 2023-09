"A Fratta Terme segnaletica stradale da ripristinare da più di un anno"

Via Meldola, 500 · Bertinoro

Recita la segnalazione: "Nonostante le numerose segnalazioni inviate al Comune, la segnaletica stradale orizzontale non è visibile e ciò crea pericolo agli utenti della strada. Via Meldola è percorsa ogni giorno da auto a pazza velocità e centinaia di autocarri. Inoltre i marciapiedi non vengono mai puliti e ci crescono arbusti. Le terme di Fratta sono state improvvisamente chiuse e sono stati lasciati seccare tutti i cespugli e l’erba è altissima".