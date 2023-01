"Semaforo davanti all'Electrolux: via Emilia bloccata anche se dalla fabbrica non esce nessuno"

Recita la segnalazione

Vivo a Forlì e lavoro a Faenza. Ogni giorno alle 17 esco e torno lungo la via Emilia. Il semaforo in corrispondenza della Electrolux, che spesso è lampeggiante, circa dalle 17 fino alle 17 40 è in funzione, creando una fila lunghissima da ambo le parti. Soprattutto dal lato in direzione Faenza crea ogni giorno una situazione di grave pericolo, perché la fila arriva alla rotonda dove termina la circonvallazione e si prolunga sulla circonvallazione stessa. È assurdo! Anche perché dalla Electrolux non esce nessuno! Massimo 2 o 3 auto... Invece moltissimi automobilisti e camionisti devono aspettare per molti minuti. Ma soprattutto è davvero molto pericoloso, perché ci sono troppi veicoli bloccati in strada