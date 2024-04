"Senso di umanità e professionalità": il ringraziamento speciale ai sanitari di Medicina Interna

Riceviamo e pubblichiamo: "Gentile Redazione, vi contatto per conto di mio padre Mario Frassineti ricoverato dal 6 marzo per oltre un mese presso il reparto di medicina interna A dell’Ospedale Morgagni Pierantoni. Scrivo per esprimere l’immensa gratitudine che mio padre, insieme a noi famigliari, proviamo nei confronti del personale Medico, Infermieristico e oss del reparto per l’assistenza, la competenza ed il profondo senso di umanità dimostrato. Un ringraziamento particolare va ai dottor Simona Di Cesare e Daniela Tirotta che hanno seguito dal primo giorno mio padre con grande impegno e dedizione, lottando con lui e con noi contro tutte le difficoltà alle quali è andato incontro. Dal primo giorno mio padre ha chiamato il personale sanitario del reparto “le mie bambine”, “i miei angeli”, si è sempre sentito sostenuto e accolto, non ha mai dubitato di essere in sapienti mani e questo è stato parte essenziale nel percorso di guarigione. Oggi è finalmente a casa e vogliamo ringraziare profondamente tutto il reparto del professor Paolo Muratori per il senso di umanità, la professionalità e l’impegno dimostratoci. Colgo l’occasione per sottolineare quanto sia importante e necessario per il paziente e per i familiari il supporto morale e psicologico trasmesso con piccoli grandi gesti quotidiani vissuti durante le lungo degenze. Siete un esempio di buona sanità pubblica".

Annalisa Frassineti