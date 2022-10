"Senza fissa dimora bivacca da mesi nell'area del San Domenico. Situazione di degrado"

Riceviamo e pubblichiamo: "Mi permetto di scrivere per segnalare una situazione di degrado che perdura ormai da mesi. In sostanza una donna, senza fissa dimora, bivacca, dorme, mangia, espleta le sue funzioni vitali nelle aiuole della piazzetta fratelli Ruffini, a due passi dai musei San Domenico ed utilizza la fontanella pubblica della piazzetta come suo bidet. Per altro complici le elevate temperature immaginate​ il fetore delle sue deiezioni e dell immondizia che dissemina nella piazzetta. Questa triste vicenda perdura da diversi mesi. Uno spazio pubblico, una piazzetta il cui verde è sempre curato e fruibile dai residenti e dai bambini del quartiere ora è occupato abusivamente da un immigrato che lo utilizza con prepotenza ed​ in maniera indegna. Mi auguro davvero che gli organi competenti possano intervenire tempestivamente al fine di risolvere la situazione".