Senzatetto dormono sulle panchine della zona "Portici"

La zona del centro commerciale "I portici" è un dormitorio a cielo aperto. E quello che vedo ogni mattina quando ci porto il cane a sgambare. Chi deve controllare è molto solerte a guardare se ho il cane al guinzaglio, ma evidentemente lo è meno a guardare la miseria che ormai caratterizza il parchetto dei portici. Oltretutto un'area nata per portare i bambini a giocare con i giochi appositamente impiantati per loro. Ci tengo a dire che le persone che usano il parco per dormire non sembrano pericolose. Altresì dovrebbero essere indirizzate presso strutture più idonee e decorose che le panchine ed il prato. Non aggiungo altro anche perché i Portici ormai sono tristemente noti per i fatti che vi accadono. Ah naturalmente oltre a dormirci la gente ci mangia anche. E quando non usa i cestini (spesso strapieni) vede bene di spaccare le bottiglie con la conseguente presenza di vetri rotti, pericolosi sia per le persone che per i cani.