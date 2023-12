"Serve la segnaletica orizzontale sulla Provinciale da Collina a Fiumana"

Recita la segnalazione: "Il tratto di strada che va da poco prima di Collina fino a Fiumana, riasfaltato di recente, è stato lasciato incompleto: non sono presenti nè la riga di mezzeria nè tantomeno quelle laterali. Non essendoci illuminazione, non appena viene il buio l’asfalto è nero come tutto ciò che lo circonda. È difficile per chi abita queste zone capire il limite della strada, figuriamoci per chi è soltanto di passaggio. Ogni giorno si rischiano incidenti, e quando verrà la nebbia non migliorerà la situazione. Mi auguro che il lavoro venga finito al più presto".