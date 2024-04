"Segnaletica poco visibile per la vegetazione"

Via Maseri angolo via Farini · Forlì

Via Maseri angolo via Farini · Forlì

Recita la segnalazione

Vorrei portare la vostra attenzione sui diversi incidenti, l'ultimo avvenuto lunedì mattina con intervento di Vigili del fuoco ed ambulanza per auto ribaltata nell’intersezione incrocio Via Maseri con via D. A. Farini . La segnaletica (spesso coperta dagli alberi) del dare precedenza su via Maseri è poco visibile e molto spesso non viene rispettato il dare la precedenza. Considerando che siamo in prossimità di una scuola materna, sarebbe possibile considerare un dosso prima di questo incrocio ed aumentare la segnaletica?