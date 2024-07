Riceviamo e pubblichiamo: "Sto provando da inizio mese ad iscrivere mio figlio in una nuova scuola superiore dopo che è stato bocciato a giugno. Praticamente non ci sono posti in nessun istituto scolastico. A me sembra una follia. Oltretutto cercare di contattare gli uffici scolastici è pura utopia, aprono al pubblico telefonicamente un ora al giorno, sabato escluso e le linee cadono praticamente sempre. Devo stare a casa dal lavoro per correre in ogni ufficio?".