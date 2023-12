"Mia figlia con 40 di febbre, Guardia medica impossibilitata ad assistermi perché era presente solo un medico"

Riceviamo e pubblichiamo: "Segnalo la situazione in cui mi sono trovata tra la Vigilia, Natale e Santo Stefano. Alla mia bambina e' arrivata la febbre fino a 40,non scendeva nemmeno con gli antipiretici. Sospetto lo streptococco, occorre quindi l'antibiotico. Guardia medica impossibilitata ad assistermi perché era presente solo un medico. Ovviamente il servizio pediatrico è assente in queste giornate.Quindi quali sono le linee da seguire in questi casi? Il pronto soccorso? Poi un ggentile appello ai genitori. Capisco i disagi ma in questi periodi con il concentrato di ammalati ho trovato compagni sia all'asilo che alla scuola primaria che stavano poco bene. Per rispetto chiedo di avere più attenzione perché alcuni a casa hanno anche familiari fragili. Grazie".

Laura