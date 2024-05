Sfalci nel mirino, ecco come si presentano le aree verdi del Parco Industriale Bartoletti

Riceviamo e pubblichiamo: "La settimana scorsa sono state sfalciate le aree verdi del Parco Industriale Bartoletti e quelle limitrofe. Passata una settimana ecco come si presente il lavoro eseguito dalla ditta vincitrice dell'appalto. Con la presente sono a chiedere: "E' stata adottata una nuova tecnica di taglio del prato (lasciando per terra lo sfalciato)? "La ditta ha personale formato ed esperto o sono giardinieri improvvisati? Io propendo per la seconda ipotesi. Sembra di vedere un terreno agricolo sfalciato in attesa di essere ranghinato o pressato per fare le rotoballe; cosa che non avverrà ma di sicuro, se non raccolto, marcirà “bruciando” la sottostante cotica erbosa. In sintesi un bel lavoro".