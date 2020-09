Sgambatoio di via Piave, manca la manutenzione

Recita la segnalazione:

Segnalo la situazione di difficoltà in cui si trova lo sgambatoio di via Piave. Al di là di qualche esempio di inciviltà da parte dei frequentatori, da tempo non viene fatta alcuna manutenzione.Riporto alcuni esempi: la fontanella ha lo scarico tappato da tantissimo tempo, quando piove si forma un' ampia pozzanghera , tra l'altro luogo adatto per la riproduzione delle zanzare. La rete in due punti non è a filo terreno e i cani possono uscire, creando anche pericolo per i fruitori dell'adiacente parco della Pace. Moltissime buche rendono pericolosa l'area sia alle persone che ai cani. Il cancello non si chiude ed è stata fatta una chiusura di emergenza che non garantisce comunque la sicurezza. Dei tre lampioncini ubicati nello stradello pedonale che divide il parco Della Pace dallo sgambatoio , due sono spenti, rendendo poco sicuro il passaggio delle persone e lasciando totalmente al buio lo sgambatoio che con l'avvicendamento stagionale sarà sempre di più fruito con il buio.