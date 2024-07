Riceviamo e pubblichiamo: "Scrivo per conto di un amico allevatore. Lunedì è volato via da casa sua, a Capocolle, Caramella, un parrocchetto monaco blu molto buono. Se lo avvistate segnalatelo ad Andrea al numero 349 8138301. La nostra città è generosa e piena di persone che ci hanno sempre aiutato a ritrovare i pappagallini che non trovano la strada di casa! Confidiamo anche in questo lieto fine. Grazie".