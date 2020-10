Sicurezza zero in via Lunga davanti al Seminario

Dice il lettore nella sua segnalazione:

In via Lunga, al civico 47, l'incolumità dei ragazzini (11-13 anni) che frequentano la scuola (delocalizzati causa virus) è affidata solo al cieco destino, a causa dell'elevata velocità con cui transitano parecchi automobilisti scellerati. A Forlì diversi punti pericolosi sono stati dotati di personale di vigilanza ed ancora meglio, di dossi rallentatori, che hanno il notevole vantaggio di "operare" h24. Qui, tra il lungo rettilineo e lo svincolo della tangenziale, la sicurezza è: zero! Dovesse succedere qualcosa, che verrà detto alla famiglia coinvolta? Che il pirata della strada portava la mascherina e quindi è tutto in regola?