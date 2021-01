Siringhe abbandonate in via Pennabilli

Recita la segnalazione: "Ho visto che avete già precedentemente pubblicato articoli inerenti il problema delle siringhe alla Cava. Io stessa, da mesi, purtroppo mi imbatto in scene del genere in questo quartiere. Speravo che dopo le segnalazioni degli altri lettori cambiasse qualcosa, invece è tutto come prima. Le foto allegate sono state scattate in via Pennabilli ma mi è capitato di vederne anche dietro al Conad".