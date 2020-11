"Dopo l'incendio, l'invasione delle mosche"

Recita la segnalazione

Purtroppo da quando c’è stato l’incendio del Robinson, circa un mese fa, chi abita a ridosso dello stabile sta subendo un invasione di mosche difficile a credersi! Non è possibile tenere le finestre aperte perché siamo letteralmente invasi dalle mosche e dal forte odore che il materiale organico rimasto all’interno dello stabile in decomposizione emana. Da circa un mese cerchiamo aiuto da vari enti: Arpa, Polizia, Comune, USL, Capisco che il momento dia priorità ad altre cose ma la situazione in una vasta zona del Ronco non è più sopportabile da un punto di vista igienico-sanitario.

Cortesi Daniele