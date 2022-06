Voucher per i centri estivi: provo rabbia. I soldi per i bonus alle terme senza Isee invece ci sono"

Recita la segnalazione

Sono una mamma, lettrice , cittadina e lavoratrice ed oggi ho appreso che su ben 39 pagine di domande presentate per il contributo centri estivi solo 11 piu' 3 righe sono state accettate per il contributo . Il primo sentimento è stato rabbia che ha subito lasciato il passo all'amarezza. Quanto le famiglie devono ancora pagare per una gestione assurda e illogica di risorse pubbliche? Il 2022 puo essere definito l'anno dei bonus.... Esiste oramai un bonus per tutto..ma non sarebbe meglio destinare realmente i soldi a bisogni concreti delle famiglie? Nel 2020 prima chiusero le scuole e dopo mesi arrivarono i congedi...anche al 50%..come possono le famiglie credere nel futuro se nessuno ti aiuta a vivere serenamente il presente?

Non è colpa del covid..e' colpa nostra..di questo spirito oramai diffuso che in qualche modo le donne e gli uomini che hanno avuto il coraggio di mettere al mondo dei figli ce la faranno..saranno puntuali a lavoro, efficienti, performanti e riusciranno anche ha tenere i figli a casa h24.. puliti sfamati e con i compiti fatti per la prossima lezione in dad. Per mettere al mondo i figli dovrebbe volerci solo l'amore di credere che loro potranno rendere ancora più bello il nostro futuro, e invece ora ci vuole il coraggio!

Sai già che i problemi saranno solo tuoi.. e potranno solo aumentare.. perche per lo Stato se lavori ed hai figli, ce la devi fare,nche quando la benzina e arrivata a più di 2 euro. Ma.puoi farti i massaggi col bonus terme senza isee. Io credo che lo Stato li abbia pagati i centri termali e giustamente. Ma come fa uno Stato ad avere i soldi per i massaggi e a non averne per i centri estivi. Io vorrei me lo spiegassero perché non lo capisco: domattina il Comune di Forlì troverà molte mail a cui rispondere..e anche molte telefonate.. Nulla cambierà la graduatoria, ma bisogna far comunque capire che a noi non va sempre bene tutto. Noi non ci stiamo! Non so se pubblicherete questa mail ma dai cuore di una mamma che vuole ancora credere nel futuro, riprendiamocelo questo presente e mettiamoci al primo posto i nostri bisogni! I genitori hanno il diritto di essere sereni, di sapere che siamo sostenuti ascoltati, che i nostri figli non sono un peso sociale, ma daranno certamente peso al domani che saremo. Gli aiuti sul welfare non sono un 'regalo'. Sono il contributo attivo verso una società fondata sulla vera uguaglianza sociale.