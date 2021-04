Situazione pericolosa davanti alla scuola

Recita la segnalazione:

Voglio mostrare la situazione pericolosa che si trova davanti alla scuola elementare "Pio Squadrani" dei Romiti. La zona è soggetta da anni alla distruzione e al sollevamento che le radici dei pini esistenti sulla via Valeria, creano all'asfalto stradale. E' evidente che c'è un grosso rischio di cadute per chi percorre, a piedi o in bici questo tratto, soprattutto per i bambini che frequentano questa scuola. Auspico che il Comune si attivi, finalmente, per risolvere il problema che gli compete.

Adriano Sansovini