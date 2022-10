Via Palazzola, 88 · Centro Storico

Riceviamo e pubblichiamo: "Domenica 23 ottobre è volato via Kahlo da via Palazzola, in centro storico. La calopsite è senza anello. Si offre ricompensa se viene restituito. Mara 3420408758".