Smarrita gatta a Castrocaro Terme

Due giorni fa, intorno alle 21, Pixie è scappata da casa sua, in Via Postierla a Casstrocaro, e non è più tornata. La gattina è di piccole dimensioni, è molto affettuosa e si fa accarezzare da tutti. Ha un problema alla pancia, per questo è fondamentale che venga trovata dai suoi proprietari il prima possibile.

I proprietari non hanno fornito un numero per la segnalazione, per cui chiunque abbia delle informazioni, è pregato di contattare la Polizia Locale.